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BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMADI

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, İstanbul’da katıldıkları uluslararası yarışmada başarılı olmasının yankıları devam ediyor.

BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMADI

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, İstanbul’da katıldıkları uluslararası yarışmada başarılı olmasının yankıları devam ediyor.

10 Ocak 2020 Cuma 03:15
BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMADI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, makamında kabul ettiği öğrencileri ödüllendirdi. Yazıcı, Mesleki Eğitim Şube Müdürü Latif Çetingöz eşliğinde bu yıl 17’incisi düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' yarışmasında dereceye giren, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Okul Müdürü, yarışmaya katılan öğretmenler ve Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerini tebrik ederek, ‘teşekkür’ belgesi takdim etti. 49 Ülkenin katıldığı ve farklı kategorilerde 156 Türk, 84 yabancı öğrenci ile yarışarak, uluslararası platformda başarı elde eden öğrencilerin sevincini paylaşmak üzere Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı eşliğinde Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakır, bu yıl 17. düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ yarışmasında dereceye giren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerini tebrik etti. Vali Çakır, yarışmaya emek, katkı ve katılım sağlayan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını dileyerek, çeşitli hediyeler verdi.
SENDİKADAN ZİYARET
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, Gençlik Komitesi Başkanı Ergin Bolat, İşyeri Sendika Temsilcisi Yahya Bayındır ile birlikte Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Zrarsız ve sendika temsilcileri, başarılarından dolayı okul yönetimi ile birlikte öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. 

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BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMADI
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