Başarı-Gelişim işbirliği

Başarı Eğitim Kurumları İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin saygın akademisyenlerinden Nesli Doğan ve Orhan Aydoğmuş’u öğrencilerle buluşturdu. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinlikte, akademisyenler öğrencilere değişen sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri ve kişisel gelişim konusunda önemli bilgiler aktardı. Etkinliğe katılan 12’nci sınıf öğrencilerine önemli rehberlik eğitimi veren akademisyenler, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Yozgat Başarı Eğitim Kurumları Halkla İlişkiler Müdürü Ertuğrul Kapusuzoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri Nesli Doğan ve Orhan Aydoğmuş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek “ Kendileri sadece bizim bünyemizdeki çocuklara değil, Yozgat’ın tüm çocuklarına rehberlik hizmeti vereceklerini söyleyerek bizleri onurlandırmış ve mutlu etmişlerdir” diye konuştu.

Akademisyen Orhan Aydoğmuş da Yozgatlı olduğunu, memleketinin öğrencileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



