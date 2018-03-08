Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116731
ALTIN
162.368
DOLAR
3.8133
STERLİN
5.2863
EURO
4.7203

Başarı-Gelişim işbirliği

YOZGAT Başarı Eğitim Kurumları Türkiye’nin saygın üniversitelerinden İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte düzenlediği seminer ile öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Başarı-Gelişim işbirliği

YOZGAT Başarı Eğitim Kurumları Türkiye’nin saygın üniversitelerinden İstanbul Gelişim Üniversitesi ile birlikte düzenlediği seminer ile öğrencilere önemli bilgiler verdi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
41 Okunma
Başarı-Gelişim işbirliği

Başarı Eğitim Kurumları İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin saygın akademisyenlerinden Nesli Doğan ve Orhan Aydoğmuş’u öğrencilerle buluşturdu. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinlikte, akademisyenler öğrencilere değişen sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri ve kişisel gelişim konusunda önemli bilgiler aktardı. Etkinliğe katılan 12’nci sınıf öğrencilerine önemli rehberlik eğitimi veren akademisyenler, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Yozgat Başarı Eğitim Kurumları Halkla İlişkiler Müdürü Ertuğrul Kapusuzoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri Nesli Doğan ve Orhan Aydoğmuş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek “ Kendileri sadece bizim bünyemizdeki çocuklara değil, Yozgat’ın tüm çocuklarına rehberlik hizmeti vereceklerini söyleyerek bizleri onurlandırmış ve mutlu etmişlerdir” diye konuştu.
Akademisyen Orhan Aydoğmuş da Yozgatlı olduğunu, memleketinin öğrencileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sigaranın zararları anlatıldı
Sigaranın zararları anlatıldı
Okul ziyaretleri
Okul ziyaretleri
Kurslara yoğun talep
Kurslara yoğun talep
Yazıcı incelemelerde bulundu
Yazıcı incelemelerde bulundu
Eğitimde işbirliği protokolü
Eğitimde işbirliği protokolü
Doğan, öğrencilerle buluştu
Doğan, öğrencilerle buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim