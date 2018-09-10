BAŞARI ÇOCUK AÇILDI

Başarı Çocuk Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü, Erdoğan Akdağ Mahallesi'ndeki müstakil binasında eğitim-öğretime başladı. Başarı Çocuk Kreşi açılışına Belediye Başkanı Kazım Arslan, Vali Yardımcısı Salih Altun, bürokratlar, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başarı Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Recai Kapusuzoğlu, 30 yıl önce başlayan eğitim kurumunun, son halkasının Başarı Çocuk Kreşi olduğunu söyledi. Kapusuzoğlu, 30 yıldır yetiştirdikleri çocukların, günümüzde önemli mevkilerde hizmet verdiklerini görmenin, mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başarı Çocuk Kreşi'nin bilindik kreşlerden farkı bulunduğuna dikkat çeken Kapusuzoğlu, "Burada çocuklarımız çimenler üzerinde oyun oynayacaklar. Ayakları toprağa değecek. Çiçek sulayacaklar, bahçede bulunan hayvanları severek, şefkati öğrenecekler. Manevi değerlerini geliştireceğiz. Ana dilimiz Türkçeyi güzel öğrenecekler" dedi. Kreşte sosyal kültürel etkinliklerin yanı sıra, ilk ve ortaokul çocuk kulübü bulunacağını aktaran Kapusuzoğlu, 2-6 yaş arası çocuklar için gündüz bakım evi de bulunacağını sözlerine ekledi. Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, 30 yıllık birikimin açılışı yapılacak eğitim kurumuna yansıyacağını düşündüğünü belirtti. Vali Yardımcısı Altun, "Burada, anlatılanlara göre formal eğitimden farklı bir eğitim modeli göreceğiz sanırım. Biz de böyle olmasını arzu ediyoruz. Evlatlarımızı sadece formal eğitime tabi tutmak yeterli olmuyor. Bu açıdan hocamızın vurguladığı eğitim faaliyet ve içeriklerini vatandaş ve devlet olarak benimsiyoruz. Ayrıca anlattığı şeylerin burada tatbik edilmesini de arzu ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da eğitim kurumunun Yozgatlı çocuklara hayırlı olmasını temenni etti. Duaların ardından açılış gerçekleşti. Kreş bahçesinde Mustafa Koç ve saz arkadaşları tarafından katılımcılara konser verildi.



