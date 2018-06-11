BAŞARI BELGESi

SODES projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan ‘Milli İrade Milli Ruh Tiyatro Ekibi’ tarafından hazırlanan ‘Yarınlar Bizimdir’ adlı 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan tiyatro oyunu geçtiğimiz ay içirişinde sahnelenmeye başlandı. Çeşitli ilçelerde sahnelenen oyun büyük beğeni ile izlendi.