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BAŞARI BELGESi

AYDINCIK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği SODES Projesi ‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Ekibi’nde göstermiş oldukları başarıdan dolayı Öğretmenlere başarı belgesi verildi.

BAŞARI BELGESi

AYDINCIK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği SODES Projesi ‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Ekibi’nde göstermiş oldukları başarıdan dolayı Öğretmenlere başarı belgesi verildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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BAŞARI BELGESi

SODES projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan ‘Milli İrade Milli Ruh Tiyatro Ekibi’ tarafından hazırlanan ‘Yarınlar Bizimdir’ adlı 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan tiyatro oyunu geçtiğimiz ay içirişinde sahnelenmeye başlandı. Çeşitli ilçelerde sahnelenen oyun büyük beğeni ile izlendi.

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