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Başaran da istifa etti

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran da istifa etti.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:24
Başaran da istifa etti

Başaran’ın istifası ile boşalan görevi, yeni bir dekan ataması yapılıncaya kadar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın’ın yürüteceği bildirildi. Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmekte iken kendi isteği ile görevi bıraktığı kaydedilen Prof. Dr. Uğur Başaran, dekanlık görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın’a devretti. Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevini devreden Prof. Dr. Uğur Başaran’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek görevi vekâleten yürütecek olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın’a ise yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Ziraat Fakültesi Dekanlığı süresince göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Uğur Başaran'a teşekkür plaketi takdim etti.

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Başaran Da Istifa Etti
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