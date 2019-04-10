Bartın Üniversitesi’ne anlamlı destek

Böyükata, Bartın Üniversitesi’nde geniş katılımlı bir kitleye dönük olarak düzenlenen ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi’ isimli programa hem Eğitim Yöneticiliğini üstlenerek hem de eğitmen yaparak katkı verdi. Böyükata, ‘’Tamamı kendi isteğiyle başvurup katılan kişilerden oluşması etkinliği canlı tuttu. Kalabalık bir yararlanıcı grubu olmasına rağmen hafta sonunu bıkkınlık göstermeden etkinliğe ayırmış olmaları dikkat çekti. Bütün katılımcılar son derece iyi faydalandıklarını ve bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğini ortak görüş olarak vurgulamışlardır’’ diyerek, etkinliği yorumladı.

Program sonunda katılımcılara belge dağıtıldı. Zamanını bu etkinliklere ayırıp ilgiyle izleyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, son derece etkili ve faydalı olduğuna inandığını belirterek, programın düzenlenmesinde özveriyle katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile bütün eğitmenlere teşekkür ederek, belge takdim etti.