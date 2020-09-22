Balonlarla donatıldı

Özellikle okuma yazma eğitiminin uzaktan yapılmasının zorluklarının göz önünde bulundurulması nedeniyle birinci sınıfların, okullarda yüz yüze eğitim yapmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bu eğitim de şimdilik sadece haftada bir gün okulda ve yüz yüze şekilde yapılacağı iletildi. Anaokulu ve birinci sınıflarda eğitim haftada bir gün olsa dahi isteyen velilerin çocuklarını okula göndermeyebileceklerine vurgu yapılarak, ‘’Bu noktada herhangi bir devam zorunluluğu bulunmuyor. Yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıflarda yarım saatlik dersler ve 10 dakikalık teneffüs şeklinde toplam 5 saatten oluşacak. Önümüzdeki haftadan itibaren yüz yüze eğitim iki güne çıkarılacak. 2 Ekim tarihinden itibarense mevcut duruma göre karar verilecek’’ denildi. Okullarda fiziki mesafe ve hijyen kuralları konusunda da imkanlar dahilinde önlemler alındığı bildirildi. Okullarda yüz yüze eğitim başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk, ‘’Çok bekledik ama kavuştuk. Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular. Zil çalsın, İstiklal Marşı'mız okul bahçesinde yankılansın; ders ve eğitim başlasın, çocuklarımız sıralarında yerini alsın ve yaşasın okulumuz’’ ifadelerine yer verdi.