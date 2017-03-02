Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ford Altınsoy Bayi destekleriyle iki gün boyunca okullarda, meslek seçimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlere, Uçan Süpürge’nin yanı sıra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin ekipleri ve Ford Otosan mühendisleri de katıldı.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, yirmi yıldır ülke genelinde kadınların güçlenmesi için çalışan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile birlikte “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesini yürütüyor. Meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere katılımının önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ve bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaşılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" kurumsal sosyal sorumluluk projesi 23-24 Şubat’ta Yozgat’ta gerçekleşti.

23-24 Şubat tarihlerinde Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerinde kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra, öğretmenlerine de meslek seçiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olumsuz sonuçları anlatıldı.

Ford Otosan, proje kapsamındaki okullarda eğitimini tamamlayarak üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih eden kız öğrencilere staj imkanı sunacak. Bal Arıları Mühendis Oluyor 81 il ve en az 81 liseyi ziyaret edecek

Koç Topluluğu'nun 10 yıldır yürüttüğü "Ülkem İçin" adlı sosyal sorumluluk projesinin, 2015-2017 yılı teması olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği işbirliğiyle başlatılan “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesiyle 81 ilde eğitim gören kız öğrenciler mühendis olma yolunda teşvik edilecek.

24 ay sürecek projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin organizasyonu ve uzman desteğiyle gerçekleştiriliyor ve saha çalışmalarında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği uzmanları ile Ford Otosan'ın gönüllü mühendislerinin desteği alınıyor. Proje gönüllüsü olan mühendisler birer rol modeli olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.