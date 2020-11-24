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Bakliyatta ihracat hazırlığı

Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilen mali destek ile Boğazlıyan ilçesinde kurulan tesiste nohut, mercimek ve fasulye işlenerek, Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi planlandı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, tarıma dayalı yatırımlara desteğin devam edeceğini söyledi.

24 Kasım 2020 Salı 00:54
Bakliyatta ihracat hazırlığı

TARIM ve Kırsal Kalkınması Destekleme Kurumu tarafından mali destek sağlanarak Boğazlıyan ilçesinde kurulan tesiste, Yozgat yöresinin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi planlandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Boğazlıyan ilçesinde kurulan Bakliyat İşleme ve Paketleme tesisini gezip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aldığı destekle tesisi işletmeye açan Özkan Uzel, Türker’i bilgilendirdi, Yozgat’ın tarımsal ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu söyledi. ‘’Üretenin, yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Türker, bakliyat sektörünün üç temel ürününün fasulye, mercimek ve nohut olduğunu, ürünlerin işlenerek, paketlenmesinin Yozgat’ta da yapılacağını kaydetti. Koordinatör Türker, “Projelerimizin inşaat süreçlerini takip etmek amacıyla ilçelerimize sık sık ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerden bir tanesini Boğazlıyan’da bulunan Uzel Bakliyat işletmesine gerçekleştirdik. Daha önce il dışında yaptığımız tanıtımlar dolayısı ile TKDK’nın hibe destekleri hakkında bilgi edinen proje sahibimiz Özkan Uzel 6. Çağrı döneminde Yozgat il Koordinatörlüğümüze projesini sunmuştur. Projesi kabul edilen Uzel Bakliyat, projesinin inşaatını ve makine ekipmanlarını çok kısa sürede tamamlamış ve işletmesi hasat döneminde çalışmaya başlamıştır’’ dedi. 

İHRACAT YAPACAK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinasyonu Selim Türker, Boğazlıyan ilçesinde kurulan Bakliyat Eleme, İşleme ve Paketleme tesis projesinin toplam yatırım tutarının 2 milyon 860 bin lira olduğunu, bunun bir milyon 855 bin lirasının hibe olarak verildiğini kaydetti. Ttrker, ‘’Projesinde son teknoloji makine ve ekipmanlar ile nohut, mercimek ve fasulye gibi bakliyat çeşitlerinin işleme ve paketlemesini yapmaktadır. İşletmede yıl içerisinde 14 personel istihdamı sağlanacak, Ziraat Mühendisi de bulunacaktır. Üretim yapan bölge çiftçisine teknik bilgi konusunda yardımcı olunaraktır. Gelecek yıl sonunda ihracata da başlayacak olan işletme, bakliyat üretimi için bölge çiftçisi ile sözleşmeli üretim de yapacaktır’’ diye konuştu. Türker, uygulamaya konulan ve konulacak projeler arasında yer alan bakliyat tesisinin kendilerini heyecanlandıran, Yozgat’ta yatırımcılara örnek oluşturabilecek bir proje olduğunun da altını çizdi. Türker, bu projeler sayesine tarımsal alanlarda üretilen nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerin artacağını, çiftçinin ürünlerini daha rahat pazarlama imkânına kavuşacağına vurgu yaptı. Türker, ‘’İşlenmiş ve paketlenmiş ürünlerimiz üzerinde Yozgat yazısını görmek bizi heyecanlandırmakta ve daha farklı projeler için de motive etmektedir. Bu projeler sayesinde yakın bir zamanda bakliyat üretiminin daha fazla artmasını ve Yozgat’ta işlenmesi ve paketlenmesini beklemekteyiz. Bu projelerimizin yeni yatırımcılarımız için örnek teşkil etmesini ve Yozgat’ımıza hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Bakliyatta Ihracat Hazırlığı
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