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Bakır işleme kursu açıldı

ÇEKEREK ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bakır işlemeciliği kursu açıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:05
Bakır işleme kursu açıldı

2020-2021 eğitim öğretim yılında Usta Öğretici Erdal Bağ tarafından, geleneksel bakır işlemeciliği kursuna başlandı. Uzun bir aradan sonra eğitim faaliyetlerine başlayan Halk Eğitim Merkezi kurslarının kursiyerlerin mesleki gelişimine katkı sunduğu hatırlatıldı. Görsel ve ekonomik değeri olan el işlemeciliğinin örneklerini Kaymakam Hüseyin Kaplan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’a sunan Usta Öğretici Erdal Bağ, kursiyerlerin büyük bir ilgisi olduğunu söyledi. Kaymakam Hüseyin Kaptan, Halk Eğitim Merkezi’nin bu tür katma değer katacak ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalarını destekleyeceğini, üretim ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesiyle ilçe halkına ekonomik gelir sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Kaymakam Kaptan, kurslara katılımının özendirilmesini yönünde çalışmalar yapılmasını da istedi. 

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Bakır Işleme Kursu Açıldı
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