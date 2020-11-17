Bak Çocuk; sen de kendi kanatlarına uçmalısın!

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programlarını sürdürürken, ‘Gitmediğin yer senin değildir’ anlayışı ile her yerleşim birimine ulaşmaya çalışıyor. Etkinlikler kapsamında fotoğraflara yansıyan enstantanelerin altına bir iki cümle yazmanıza gerek kalmadan, size birçok şeyi anlatabiliyor. İşte o fotoğraflardan birisi. ‘’Bak çocuk, okuyacaksın ki; kendi kanatlarınla uçabilesin’’ der gibi.