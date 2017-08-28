Bahçeşehir Koleji Yozgat’ta

2017-2018 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açan Sorgun Bahçeşehir Kleji, 45 ilde 100 kampüs ve 50 bine yakın öğrencisiyle faaliyetini yürütüyor.

Sorgun’da Anaokul ve Ortaokul son sınıf eğitimi verecek kampus Bahçesehir Sorgun Bahçelievler Mahallesi Müftüoğlu Caddesine bulunuyor.

BOZDAĞ YAPTI

Okulun açılışını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ, okulun açılışında yaptığı konuşmada devletin sağladığı teşviklerle açılan özel okulların devlet okulları ile birlikte eğitime önemli katkılarının bulunduğunu belirterek, Bahçeşehir Koleji’ne yeni eğitim hayatında başarılar diledi.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Bozdağ, açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Eğitimi beşikten mezara kadar hepimizin hayatına, devletimizin hayatına, milletimizin geleceğine yön veren en önemli iştir. Bütün milletler, bütün devletler en büyük önemi eğitime veriyorlar. Suçla mücadele bakımından, bilimden, sanattan ileri gitme bakımından teknoloji, gelişme dönüşme bakımından da hangi açıdan bakarsanız bakın eğitime yatırım yapanlar daima güçlü olmuşlardır. Bugün dünyanın güçlü ülkelerine baktığınız zaman petrolü olan, madeni olan ülkelerin güçlü olmadığını görüyoruz. Eğer öyle olmuş olsa bazı Arap ülkelerin, Afrika ülkeleri dünyanın en güçlü ülkeleri olduğunu söylememiz gerekirdi. Ama maalesef söyleyemiyoruz. Kan var. Gözyaşı var. Terör var. Petrol var ama o petrolün zenginliğini halka yansımamış hali var. Güçlü ülkelere baktığınız zaman bilgilere daha çok sahip olan ülkeler olarak görüyoruz. Ürettiği bilgiye teknolojiye dönüştüren ve buradan ürettikleri ile dünyaya yön veren en güçlü ülkeler olduğunu görüyoruz" dedi.

Hükümet olarak bilim, sanayi teknoloji alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar verdiklerini belirten Bozdağ, "Milletimiz 2002'de AK Parti'yi hükümet seçmesinin ardından eğitim bütçesi bütçe kalemleri arasında bir numara olmuştur. Hükümetimizin düzenlediği bütçeler içerisinde her zaman ilk sırayı eğitime verdik. 2002 yılında bu pay yüzde 10.65 iken, 2017 yılında bu payı yüzde 18.78'e çıkarttık. 81 ilde şuanda Milli Eğitim Bakanlığımızın bin 160 civarında projesi devam ediyor. 15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye'de büyük değişimlere imza attık. 2002'de Türkiye’de 379 bin 211 derslik vardı. Ama şuanda 667 bin 117 derslik var. Nereden nereye. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77, eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk. Bu ülkemizde eğitim alanında önemli adımların atıldığını bir kanıtıdır. 60 kişilik sınavları aşağı çekmek çok önemli. Buna biz büyük önem verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, tarafından Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a plaket verildi. Ardından açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.