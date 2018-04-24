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BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI

ÇAYIRALAN ilçesindeki okulların bahçeleri çiçek açtı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, çocuklar ve çiçeklerin doğada var olan en güzel ikili olduğuna dikkat çekti.

BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI

ÇAYIRALAN ilçesindeki okulların bahçeleri çiçek açtı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, çocuklar ve çiçeklerin doğada var olan en güzel ikili olduğuna dikkat çekti.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI

Bozdağ, ‘’İkisi de yeni umutlardır, sürekli gelişim ve tazeliktir. Çocuklar doğanın bir parçasıdır ve doğa ile iç içe olmak çocuklara çok şey kazandırır. Bunun en büyük sebebi ise çocuğun doğadaki öğrenimlerine tüm bedenini ve duyularını katmasıdır’’ dedi. 
Bozdağ, İlçeyi güzelleştirmek, öğrencilere sorumluluk ve çevre bilinci aşılamak amacıyla planlanan projelerden birisinin de ‘İlçemiz Çiçek Bahçesi’ projesi olduğunu, bu doğrultuda okul bahçelerine çocuklar tarafından çiçek dikildiğini kaydetti. Bozdağ, ‘Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenciler ile birlikte tüm bahçelere gül fideleri dikildi. Öğrencilerde çevre düzenleme ve planlaması konusunda farkındalık oluşturulması sağlandı’’ diye konuştu.
 

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