BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI

Bozdağ, ‘’İkisi de yeni umutlardır, sürekli gelişim ve tazeliktir. Çocuklar doğanın bir parçasıdır ve doğa ile iç içe olmak çocuklara çok şey kazandırır. Bunun en büyük sebebi ise çocuğun doğadaki öğrenimlerine tüm bedenini ve duyularını katmasıdır’’ dedi.

Bozdağ, İlçeyi güzelleştirmek, öğrencilere sorumluluk ve çevre bilinci aşılamak amacıyla planlanan projelerden birisinin de ‘İlçemiz Çiçek Bahçesi’ projesi olduğunu, bu doğrultuda okul bahçelerine çocuklar tarafından çiçek dikildiğini kaydetti. Bozdağ, ‘Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenciler ile birlikte tüm bahçelere gül fideleri dikildi. Öğrencilerde çevre düzenleme ve planlaması konusunda farkındalık oluşturulması sağlandı’’ diye konuştu.

