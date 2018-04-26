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Baharı karşıladılar

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘Renklerin Baharı Karşılaması’ konulu resim sergisi açtı.

Baharı karşıladılar

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘Renklerin Baharı Karşılaması’ konulu resim sergisi açtı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Baharı karşıladılar

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi 10’ncu sınıf Resim bölümü öğrencileri baharı renklerle ve fırçalarıyla karşıladı. Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, MEMUR-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışında konuşan Yazıcı, her bir öğrencinin okulda yetenekleri üzerine uzmanlaşması ve kendini geliştirip sanat alanına ürünler ortaya koymasından gurur duyduklarını ifade etti. Kurdele kesiminin ardından resim sergisi alanında resimleri tek tek incelen Milli Eğitim Müdürü öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.

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