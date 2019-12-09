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Bağımlılıkla Mücadele semineri

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerlerine start verdi.

Bağımlılıkla Mücadele semineri

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerlerine start verdi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Bağımlılıkla Mücadele semineri

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezlerine tanımladığı kurs kapsamında öncelikle Orta öğretim pansiyonlarında kalan öğrencilerden başlamak üzere Bağımlılıkla Mücadele Seminerlerinin verileceği kaydedildi. İlk seminer Sorgun Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ve Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi Pansiyonunda 50’şer öğrencili gruplara verildi. Öncelikle pansiyonlarda kalan tüm öğrencilere eğitimlerin verileceği bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal’ın da hazır bulunduğu seminerde, Rehber öğretmenler İzzet Turan ve Muhammet Karabulut, katılımcılara bağımlılık mücadele konusunda bilgiler aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadele Semineri
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