-Bağımlılık anlatıldı

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Kılıç, madde bağımlığından korunmada; kişisel faktörler, arkadaş çevresi ve aile ilişkilerinin önemi ve de bu maddelerin üretiminden tüketime kadar sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Yılmaz, madde kullanımının insandaki fizyolojik etkileri ve yaptığı tahribatları, ruh sağlığını nasıl olumsuz etkilediğine ilişkin bilgi verdi.

Panelde Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Levent Akkol ise, bağımlılığın temelde toplumsal yapı ile yakından ilişkili olduğu belirterek, bağımlığı destekleyen toplum yapısı ve medyanın etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.