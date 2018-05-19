Ayşe Ilıcak dikkat çekiyor

Okulun kız hafızlık sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Personel Müdürü ve İHA Başkanı Şahin Çarkcı'yı makamlarında ziyaret etti. Müftü Sezik, Öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtip, çeşitli hediyeler verdi. Küçük hafız adayları 30. Cüz’ün tamamını ezberlediklerini, en kısa zamanda hep birlikte birer hafız olacaklarını belirtti. Proje kapsamında Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu ve İl Müftülüğünce İmran Yatılı Kız Kur'an Kursunda Hafızlıklarını tamamlayacak olan 18 öğrencinin yanı sıra 40 erkek hafız adayı da en yakın zamanda Bilal Şahin Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarına başlayacakları kaydedildi. Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenciler ise, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamda ziyaret etti. Yazıcı, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi, ‘’Sizler bizim göz aydınlığı geleceğimizin teminatı evlatlarımızsınız. Yarışmada başarılı olamasaydınız dahi yine bizim göz aydınlığı evlatlarımız olarak kalacaktınız. Yarışmada birinci olan öğrenciler de bizim öğrencilerimiz ve sizlerin de kardeşleridir. İlimiz böylesine güzel ve önemli bir platformda temsil ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.