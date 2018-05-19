Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816

Ayşe Ilıcak dikkat çekiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye ikinciliği bulunan Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu başarılı çalışmalarıyla dikkat topluyor.

Ayşe Ilıcak dikkat çekiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye ikinciliği bulunan Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu başarılı çalışmalarıyla dikkat topluyor.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Ayşe Ilıcak dikkat çekiyor

Okulun kız hafızlık sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Personel Müdürü ve İHA Başkanı Şahin Çarkcı'yı makamlarında ziyaret etti. Müftü Sezik, Öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtip, çeşitli hediyeler verdi. Küçük hafız adayları 30. Cüz’ün tamamını ezberlediklerini, en kısa zamanda hep birlikte birer hafız olacaklarını belirtti. Proje kapsamında Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu ve İl Müftülüğünce İmran Yatılı Kız Kur'an Kursunda Hafızlıklarını tamamlayacak olan 18 öğrencinin yanı sıra 40 erkek hafız adayı da en yakın zamanda Bilal Şahin Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlıklarına başlayacakları kaydedildi. Arapça Metin Canlandırma yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenciler ise, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamda ziyaret etti. Yazıcı, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi, ‘’Sizler bizim göz aydınlığı geleceğimizin teminatı evlatlarımızsınız. Yarışmada başarılı olamasaydınız dahi yine bizim göz aydınlığı evlatlarımız olarak kalacaktınız. Yarışmada birinci olan öğrenciler de bizim öğrencilerimiz ve sizlerin de kardeşleridir. İlimiz böylesine güzel ve önemli bir platformda temsil ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Projesi ikinci oldu
Projesi ikinci oldu
Değerlendirme Merkezi Açıldı
Değerlendirme Merkezi Açıldı
Anlamlı ziyaret
Anlamlı ziyaret
Okul dergisi çıktı
Okul dergisi çıktı
Mektup yazdılar
Mektup yazdılar
Yıl sonu etkinliği
Yıl sonu etkinliği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim