AYÇ’den yıl sonu etkinliği

AYÇ Okulları tarafından Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde konser verildi. Öğrenciler ve Yozgat halkı için hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Etkinlik kapsamında okul öğrencisi miniklerin yüzleri boyanarak palyaço gösterileri, geleneksel Türk çocuk oyunları oynandı. Öğrenciler Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı çocuklarla birlikte gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar. Etkinlikte öğretmenler öğrencilerle birlikte stres atma imkanı buldu. AYÇ Okulları’nın mezuniyet töreni ve kep atma etkinliğiyle dönemi coşkuyla tamamlayacağı bildirildi.