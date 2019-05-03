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AYÇ’den yıl sonu etkinliği

YOZGAT Özel AYÇ Okulları dönem sonunu düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle kutluyor.

AYÇ’den yıl sonu etkinliği

YOZGAT Özel AYÇ Okulları dönem sonunu düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle kutluyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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AYÇ’den yıl sonu etkinliği

AYÇ Okulları tarafından Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde konser verildi. Öğrenciler ve Yozgat halkı için hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Etkinlik kapsamında okul öğrencisi miniklerin yüzleri boyanarak palyaço gösterileri, geleneksel Türk çocuk oyunları oynandı. Öğrenciler Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı çocuklarla birlikte gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar. Etkinlikte öğretmenler öğrencilerle birlikte stres atma imkanı buldu. AYÇ Okulları’nın mezuniyet töreni ve kep atma etkinliğiyle dönemi coşkuyla tamamlayacağı bildirildi.

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