AYÇ’den özel program

AYÇ Okulları milli ve manevi değerleri öğrencilere aktarmak maksadıyla, ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere de önem veriyor. Bu kapsamda Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle, öğrenciler Hz. Muhammed’in dünyayı şereflendirmesini ilahiler ve bir takım etkinliklerle kutladılar. AYÇ Okullarında düzenlenen etkinlikte Büyük Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner Kuranı Kerim okudu. Daha sonra okul korosu ilahiler okuyarak aileleriyle birlikte önemli haftayı kutladılar.