Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -8°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93699
ALTIN
212.456
DOLAR
5.2873
STERLİN
6.7417
EURO
6.0224

AYÇ’den özel program

YOZGAT AYÇ Okulları Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle özel program düzenledi. Programda öğrenciler ilahiler seslendirdi.

AYÇ’den özel program

YOZGAT AYÇ Okulları Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle özel program düzenledi. Programda öğrenciler ilahiler seslendirdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
93 Okunma
AYÇ’den özel program

AYÇ Okulları milli ve manevi değerleri öğrencilere aktarmak maksadıyla, ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere de önem veriyor. Bu kapsamda Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle, öğrenciler Hz. Muhammed’in dünyayı şereflendirmesini ilahiler ve bir takım etkinliklerle kutladılar. AYÇ Okullarında düzenlenen etkinlikte Büyük Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner Kuranı Kerim okudu. Daha sonra okul korosu ilahiler okuyarak aileleriyle birlikte önemli haftayı kutladılar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Tarık Buğra Anıldı
Tarık Buğra Anıldı
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Böyükata, Yıldız’ı fethetti
Böyükata, Yıldız’ı fethetti
Farkındalık oluşturacak
Farkındalık oluşturacak
İngilizce konuşuyorlar
İngilizce konuşuyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim