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AYÇ kazandırdı

YOZGAT Akademi Yeni Çizgi (AYÇ) Okulları kurucularından, AYÇ İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Yaşar, AYÇ’de başarı geleneğinin LGS sınavında bir kez daha tescillenerek devam ettiğini söyledi.

AYÇ kazandırdı

YOZGAT Akademi Yeni Çizgi (AYÇ) Okulları kurucularından, AYÇ İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Yaşar, AYÇ’de başarı geleneğinin LGS sınavında bir kez daha tescillenerek devam ettiğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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AYÇ kazandırdı

Yaşar, “25 öğrencimiz nitelikli lise, 31 öğrencimiz ise Anadolu Liselerini kazanarak, önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca AYÇ Fen ve Anadolu Lisemizde 2019 YKS sonuçlarına göre eşit ağırlıklı puan türünde Yozgat birincisi ve Türkiye 199’uncusu derecesiyle yine başarının tesadüf olmadığını göstermiştir’’ dedi. Elde edilen başarıdan ötürü öğrencilerini tebrik eden Yaşar, bu süreçte emeğini esirgemeyen eğitim kadrosu ve öğrenci velilerine de teşekkür etti. Yaşar, “Sınavda 25 öğrencimiz Yozgat’ın de yer aldığı Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan önemli Fen Liselerini kazandı. Aynı şekilde 31 öğrencimiz ise Anadolu Liselerine girme başarısı elde etti. Fen ve Anadolu Liselerinden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Elde ettikleri başarı inşallah üniversite geleceklerine de yön verecektir” diye konuştu.  Yaşar, 2019-2020 öğretim yılından itibaren Akademik başarının tek adresi olan AYÇ okullarının sosyal ve kültürel etkinliklerine, binicilik, okçuluk, tırmanma parkurları ve hobi bahçelerini de ekleyerek, Yozgat halkına daima kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiğini vurguladı, Yozgat halkını lise kampüsü içerisinde  bulunan AYÇ sosyal tesislerine  çay içmeye davet etti.

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