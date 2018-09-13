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AVRUPA’DA EĞiTiM

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimin bir ayağını da Avrupa’da vermeye başladı.

AVRUPA’DA EĞiTiM

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimin bir ayağını da Avrupa’da vermeye başladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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AVRUPA’DA EĞiTiM

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’de staj gören öğrenciler, bu dönem içerisinde Hollanda’da mutfak kültürünü öğrenciler. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri özel aşçı ekibinden uygulamalı özel eğitim aldı. Meslek Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Şeker Hamuru ve Pasta Süsleme Üzerine Stajı Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer görüldü. Öğrenciler, hazırlıklar kapsamında sertifikalı yabancı dil eğitimi aldı ve yapılan sözlü ve uygulama sınavları doğrultusunda programa dahil edildi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgan, yıl içerisinde hazırlanarak uygulanan projenin Hollanda’nın Assendeltf şehrinde gerçekleştirildiğini söyledi. Tumgan projeye 2 grup halinde 14 öğrencinin katıldığını aktardı.  Tumgan, “Her iki farklı grubumuza 1 öğretmenimiz refakat ederek öğrencilerimizin hareketliliklerini sorunsuz tamamlamalarına yardımcı oldu. 2 haftalık staj sürecinde 4 bölümden oluşan kurs faaliyetleri öğrenciler tarafından çok verimli geçti.. Öğrencilerimiz hem farklı kültürlerle iletişim becerilerini geliştirdi hem de farklı kültürlerin mutfak kültürlerini tanımaya imkan bularak yurt dışı tecrübesi kazanıp özgüvenleri arttı” dedi.
Yiyecek içecek hizmetleri bölümünde fark yaratabilmek için bu tür projelere gereksinim duyduklarını belirten Elif Tumgan, bu proje sayesinde katılımcı öğrencilerin dünya mutfağı hakkında bilgi sahibi olacaklarını ve turizm sektöründe istihdam edilme ihtimallerinin artacağını kaydetti.

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