AVRUPA FIRSATLARI

Gençlerin her konuda kendilerini geliştirmeleri, daha etkin çalışmalar yapmaları ve yurt dışındaki etkinliklere katılım sağlamaları amacıyla çalışmalar yapan SORGED, Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi katkılarıyla, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, gençlere Avrupa Fırsatları hakkında sunum yaparak, bilgi verdi. SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz gençlere, ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabilecekleri, Europass CV ve Motivasyon Mektubunu nasıl hazırlayabilecekleri, Yurt dışında nasıl staj yapabilecekleri, Erasmus+ Programı, Eurodesk, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve nasıl katılabilecekleri, Youthpass Sertifikası ve nasıl sahip olabilecekleri konularında detaylı bilgiler vererek, öğrencilere sahnede söz verdi. Etkinlikte, İspanya ve Malta’da bulunan SORGED gönüllüsü gençlerle zoom üzerinden bağlantı kurularak, yurt dışındaki imkanlardan, neler yaptıklarından, nasıl gittiklerinden, yurt dışında verilen dil eğitiminden bahsedilerek, deneyim paylaşımı yapıldı. Uğuz, çok yönlü bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, üniversite öğrencilerine yönelik Avrupa fırsatları ile ilgili etkinliklerin devam edeceğini söyledi. •Sümeyye İlhan•