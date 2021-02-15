Atölyelere yenileri eklendi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Tasarım ve Beceri Atölyelerinin okullarda kurulmaya devam ettiğini bildirdi. Yazıcı, Yozgat Valiliğinin himayelerinde, kendilerinin koordinesinde hazırlanan, çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ESER Projesinin alt projeleri olan ‘Akademi66, Sen Anlat Öğretmenim,66 Genç Yazar,66 Genç Şair,66 Genç Ressam, 66 Genç Müzisyen ve Bilim 66’ ile ilgili etkinliklerin sürdüğünü bildirdi. Yazıcı, ‘’Alt projeler kapsamında Robotik, Kodlama, Yazılım, İnsansız Hava Aracı, Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Tasarım ve Beceri Atölyelerimiz okullarımızda kurularak, öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. ESER projemizin amaca hizmet etmesi ve belirlenen hedeflere ulaşmasına kolaylık sağlayan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin yapımında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

ATÖLYELER KURULDU

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2020/2021 eğitim öğretim yılında ilçede kurulumu tamamlanan Müzik Atölyesi ile ilgili yapılan çalışmaları inceledi. Akkan, Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti, yeni kurulan müzik atölyesi, bilgisayar laboratuvarı ve halı sahayı gezerek, incelemelerde bulundu. Akkan, Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'na yapımı tamamlanan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi ile Müzik Atölyesini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.