Atılım şart!

Böyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin güçlü bir kalkınmayı yakalayabilmesi için öncelikle bilişim alanında fırsatları kollaması, belki en önemli atılımı bu alanda hedeflemesinin yerinde olacağına dikkat çekti. Böyşükata, hem üniversitenin hem de toplumun gündeminde tutulması gereken bir konu olduğunu, 17 yıl önce, Yozgat’ta daha internet yaygınlaşmamışken, bu konuları gündeme taşıdıklarını hatırlattı. Böyükata, ‘’Bilişim kültürünün yerelde yaygınlaşmasına yıllarca katkı verdik. Mevcut üniversite o yıllarda henüz kurulmamıştı. Göreve başladığım 2001 yılında Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak hizmet veriyordu. Fakültede bilgisayar derslerini yürütüyordum. Öğrencilerin, okulun ve bölgenin muhtemel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, bu konular üzerinde düşünmeye başladım. Geciktirilecek bir yanı yoktu. Zaman kaybetmeden 2002 yılında başlattığım ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ isimli toplantılar artık geleneksel hale gelmiştir. Bu sene on dördüncüsünü geçtiğimiz hafta içerisinde düzenledik. Tamamen fedakârlık ve gönüllülük anlayışıyla yürütmekteyiz. Yozgat’ın en uzun soluklu faaliyetlerinden birisidir. İlgi çekici ve verimli geçtiğini düşündüğümüz bu toplantılar zaman içerisinde markalaşmıştır’’ dedi.

Prof. Dr. Böyükata, üniversitenin, dolayısıyla Yozgat’ın daha güçlü olabilmesi için üniversitenin bilime katkı ve yön verebilmesinin bir hedef olarak benimsenmesi gerektini anlattı. Böyükata, ‘’Gelişmiş ülkelerin gücünün bilişim ekseninde olduğunu görüyoruz. Benzer durum üniversiteler için de böyledir. Bu alanda yapılacak çalışmalar sadece Yozgat Bozok Üniversitesi ve Yozgat için değil, ülkenin geleceğine katkı bakımından da çok önemlidir. Gerekli insan gücünün yetiştirilmesine katkı vermesi beklenen yönlerimizi kurumsal olarak geliştirip güçlendirmeliyiz. Üniversite ve sanayi işbirliği açısından bakıldığında da bilişim eksenli oluşturulacak çalışmalar ile bölgemizde üretimin daha etkin olmasına katkı sağlayabiliriz. Bu yönde çözümler sunarak, yeni tasarımların ortaya çıkması sağlanabilir. Yozgat’ta var olan mevcut sektörlere dönük olarak, uzun soluklu destekleyici işbirliklerin kurulması mümkündür. Bu bağlamda güçlü platformlar oluşturulabilir. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu konularda yeniden iyi bir başlangıç yapmaya ihtiyacı olduğunu, hatta buna mecburiyet bulunduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.