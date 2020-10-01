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ATIKLAR KUMBARAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde uygulamaya konulan ‘Sıfır Atık’ projesi ile tüm okullara ‘Atık Kumbarası’ dağıtıldı. Toplanan katı atıkların ekonomiye dönüştürüleceği kaydedildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:06
ATIKLAR KUMBARAYA

YOZGAT Bozok Üniversitesi, katı atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılabilmesi için ‘Sıfır Atık’ projesini devreye soktu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Üniversite olarak sıfır atık projesi çalışması başlattık. Çok büyük bir aileyiz ve bu ailenin geride bıraktığı her atığın bir şekilde dönüşüp ekonomiye kazandırılması lazım. Bunun için okullarımızda tüm atıklarla ilgili kumbaralar yerleştirildi’’ dedi. Üniversitede Salı gününe kadar devam edecek olan Akademik Kurul toplantısının açılışında konuşan Rektör Karadağ, göreve geldikleri günden bugüne ortaya koymuş oldukları ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ sloganı doğrultusunda inanarak, başarıya odaklanarak çalıştıklarını ifade etti. Karadağ, üniversitenin her geçen gün marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, bunun en büyük emaresi olarak 2019 yılı yayın sıralamasında Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 21. sırada olduklarına dikkat çekti. Karadağ, ‘’Öğrencilerimizi bu dönemde de maalesef kampüslerimizde, okullarımızda göremeyeceğiz, bu elbette bizi üzüyor ancak yine bu dönemde gerçekleştirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Bunların başında elektrik ve yakıt israfının önüne geçmeliyiz. Bu hususta da gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum’’ dedi. Pandemi döneminin olmazsa olmazı uzaktan eğitime 23 Mart tarihinden itibaren geçtiklerini hatırlatan Karadağ, şu anda UZEM altyapısını her geçen gün güçlendirdiklerini, eksiklerin tamamlanması için çalışıldığını bildirdi. Karadağ, ‘’Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kendi adına bir stratejik plan ortaya koymalı. Dün ne yaptık, bugün neredeyiz, yarın nerelerde olmak istiyoruzun planı mutlaka olmalı. Zira önümüzde Endüstriyel Kenevir alanında bize yüklenen önemli bir vazife var. Bizler bu konuda sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Sizlerden de alanlarınızla ilgili ciddi özveri, çaba ve gayret bekliyorum. Hepinize üniversitemize kattığınız değerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 30.09.2020 19:32
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ATIKLAR KUNBARAYAATIKLAR KUMBARAYA
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