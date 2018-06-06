Atık pil toplayana masa

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, 2018 yılı okullar arası düzenlenen atık pil toplama yarışmasında 350 kilo atık pil toplayarak, birinci olan Milli Egemenlik İlköğretim okulunu ziyaret etti. Başkan Gürbüz, okul idarecilerini, öğretmenleri ve öğrencilerini kutlayarak, okula masa tenisi hediye etti. 2017 yılı okullar arası düzenlenen atık pil toplama yarışması birinciliği olan Fatih İlköğretim okuluna ise spor malzemeleri hediye edildi.