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Atık Kağıttan Gübre

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, tarımsal girdi maliyetlerini düşürebilecek, üretime katkı sağlayacak, çevre dostu bir projeye imza attı.

Atık Kağıttan Gübre

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, tarımsal girdi maliyetlerini düşürebilecek, üretime katkı sağlayacak, çevre dostu bir projeye imza attı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Atık Kağıttan Gübre

TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Aslı Akgül, okul arkadaşı Osman Kaan Karakoç ile birlikte yaptıkları çalışmayı paylaştı. Öğrenciler, atık kağıdın tarımda kullanılmasına yönelik yaptıkları çalışmadan olumlu sonuç aldı. Kağıttan ürettikleri gübre ile 7 günde fasulyenin çimlendiğini belirten öğrenciler, ‘İki ayrı saksı içerisine dikimini yaptığımız fasulyeden birisine kağıt atıklarından elde ettiğimiz gübreyi kulandık. Diğerinde ise normal gübre kullanıldı. Kağıt atıklarından elde ettiğimiz gübrenin bulunduğu saksıdaki fasulye 7 günde çimlenirken, diğer saksıdaki fasulye henüz o aşamaya gelmediğini gözlemledik’’ diye konuştular.

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