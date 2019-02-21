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Atandı, görevine başlayamadı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ataması yapılan öğretmen, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Atandı, görevine başlayamadı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ataması yapılan öğretmen, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Atandı, görevine başlayamadı

Uğur Sağkol yönetimdeki 71 EF 803 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu İnceçayır köyü mevkiinde devrildi.  Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Adem, Arzu, Demet ve Hatice Sağkol yaralandı. Yaralılar ambulansı ile Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanan 26 yaşındaki Hatice Sağkol ise, Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice Sağkol'un Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Doğankent'e atandığı ve ailesiyle birlikte görev yerine gittikleri öğrenildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından ‘Başsağlığı’ mesajı yayınladı. Mesajda, ‘Sorgun Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokuluna İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni olarak yeni atanan öğretmenimiz Hatice Sağkol memleketi Kırıkkale’ye dönerken trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Memleketi Kırıkkale´de defnedilmiştir. Merhumeye Allah´tan Rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz’ denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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