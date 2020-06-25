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Atamalara puanlama sistemi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ Akademisyen atamalarında puanlama sistemini getirdiklerini bildirdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 00:57
Atamalara puanlama sistemi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitede görev yapan öğretim görevlilerinden sonra fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan Dr. Öğretim Üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı konuşmada, kendileri için emek harcayan, gayret gösteren, değer katan arkadaşlarla yola devam etmek istediklerini ifade etti. Bu nedenle Akademisyen atamalarında puanlamaya dayalı sistem getireceklerinin altını çizen Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi atama kriterleri doğrultusunda ortaya koyduğunuz yayınlar, projeler, eğitim öğretimde ortaya koyulan farklılıklar, ürün patentleri gibi kriterlerin puanlanması sizlerin atama kriterlerini belirleyecektir. Üzerine ölü toprakları serpilen potansiyellerimizin üzerinden bu ölü topraklarını üflemek istiyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanıyorsanız hedeflerimizin peşinde koşuyorsunuz demektir. Bu azim ve kararlılık sizleri başarıya elbet ulaştıracaktır. Bu noktada sizlerde var olan potansiyelleri ortaya çıkararak Yozgat Bozok Üniversitesi kimliği ve çatısı altında üreterek bölgesine ve ülkesine hizmet eden bir üniversite olacağız. Ortak aklı ve vicdanı harekete geçirerek ‘Kararlılıkla, Başarıya’ ulaşacağız” dedi.

HEDEFİMİZ MARKA ÜNİVERSİTE OLMAK

Göreve başladıkları 13 ayda bölgesel kaynaklı değerleri gözeterek kısa zaman içerisinde ihtisas üniversitesi olmanın gururunu yasadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Endüstriyel kenevirin bütün biokütlesini kazandırmak için kısa orta ve uzun vadede planlarımızı ortaya koyduk. Amacımız Yozgat Bozok Üniversitesini marka bir üniversite hüviyetine kavuşturmak. Bu ise sizlerin katkılarıyla var olan potansiyelleri harekete geçirerek mümkün olacaktır. Bölgesine ülkesine insanlığa hizmet eden geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olabilecek nesilleri yetiştiren nitelikli ve kaliteli bir marka üniversite olmak istiyorsak hep birlikte beraberce bu hedef doğrultusunda çokça çalışmalıyız “ diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİM'DE CİDDİ BİR YOL KATETTİK.

Rektör Karadağ, yaşanan salgın sürecinin uzaktan eğitimi zorunlu kılarken bir yandan da hibrit eğitimi de teşvik ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “YÖK Başkanımız son yapılan açıklamalarla birlikte yüzde 40 oranında online eğitime geçişi yani hibrit eğitimi teşvik etmektedir. Uzaktan eğitim konusunda Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğine yakışır şekilde biz bu işin üstesinden başarı ile geldik. Uzaktan eğitim ile emsal alınan örnek bir üniversite olmak istiyoruz buna muktediriz.”

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ise Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan ve hedeflenen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Atamalara Puanlama Sistemi
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