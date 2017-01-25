Ana SayfaEğitim

Asker selamı verdiler

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:05
Bu haber 18 kez okundu

Yozgat’ta bu yıl gerçekleşen karne törenlerinde farklı sahneler yer aldı, tüm protokol üyeleri farklı okullara dağılarak miniklere karne verdi. İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım’da miniklere karne verirken, minik öğrenciler ise komutana asker selamı ile karşılık verdi.

Asker selamı verdiler
Yozgat Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda karne törenine katılan Albay Selçuk Yıldırım, burada minik öğrencilere karnelerini takdim etti. Jandarma Albay Selçuk Yıldırım’dan karne almanın mutluluğu ve gururunu tadan minikler ise, karne aldıktan sonra hep birlikte asker selamıyla komutanı selamlayıp, objektiflere poz verdi.
Özellikle 15 Temmuz’dan sonra milletinin emrinde olan, dünyanın en güçlü ordusu TSK, milletin emrinde olan Jandarma Teşkilatı ve halkın hizmetindeki Emniyet Teşkilatı’na sahip çıkan Yozgat halkı, bu sevgisini yediden yetmişe göstermeye devam ediyor.
Miniklere karnelerinin ardından çeşitli hediyeler veren Albay Selçuk Yıldırım, öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim