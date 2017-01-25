Asker selamı verdiler

Yozgat Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda karne törenine katılan Albay Selçuk Yıldırım, burada minik öğrencilere karnelerini takdim etti. Jandarma Albay Selçuk Yıldırım’dan karne almanın mutluluğu ve gururunu tadan minikler ise, karne aldıktan sonra hep birlikte asker selamıyla komutanı selamlayıp, objektiflere poz verdi.

Özellikle 15 Temmuz’dan sonra milletinin emrinde olan, dünyanın en güçlü ordusu TSK, milletin emrinde olan Jandarma Teşkilatı ve halkın hizmetindeki Emniyet Teşkilatı’na sahip çıkan Yozgat halkı, bu sevgisini yediden yetmişe göstermeye devam ediyor.

Miniklere karnelerinin ardından çeşitli hediyeler veren Albay Selçuk Yıldırım, öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.