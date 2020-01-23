Aşçılık öğrencilerine ödül

Yozgat’ı uluslararası yemek yarışmalarında başarı ile temsil eden Aşçılık Programı öğrencileri, 24 üniversitenin ve alanında önemli isimlerin katıldığı yarışmada, Üniversitelerarası Ekip Kategorisi’ni üçüncü olarak tamamlayarak, bronz madalyanın sahibi oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, Aşçılık Programı öğrencilerini kutladı. Rektör Karadağ, “Sevgili öğrenci arkadaşlarım aldığınız ödül bizleri hem sevindirmiş hem de gururlandırmıştır. Başarılarınızın devamını diler, bu başarıya katkıları olan başta Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.