Arapça yarışması

Lise ve Ortaokullar arasında, Arapça Metin Canlandırma, Şiir ve Şarkı yarışmalarında öğrenciler birinci gelebilmek için ter döktü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Tekin, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler yarışmayı yakından takip etti. İmam Hatip Ortaokulları arası Arapça Metin Canlandırma ve Arapça Şarkı Yarışmasında Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Arapça Şiir Yarışmasında ise Boğazlıyan TOKİ İmam Hatip Ortaokulu birincilik elde etti. İmam Hatip Liseler arası Arapça Şiir yarışmasında Yerköy Şehit Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Metin Canlandırma yarışmasında ise Merkez Ayşe Ilıcak Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik elde etti. Dereceye giren öğrencilere Başarı Belgesi ve Plaketleriyle birlikte çeşitli hediyeler verildi.