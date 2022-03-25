İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Eğitimci İlahiyatçı Kübra Karakoç tarafından İYC Gençlik Merkezinde Kadınlara dönük Arapça Eğitimi’ne başlandığını söyledi. Arapça eğitiminin İYC Kadın kolları tarafından düzenlendiğine değinen Nurdoğan, Arapça eğitiminin her Çarşamba saat 13.00- 16.00 arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kadınlardan gelen yoğun talep üzerine kurs programına başlandığına değinen Nurdoğan, farklı alanlarda da kursların açılmasının planlandığını dile getirdi.

Kadınların kurslara ilgi gösterdiğine vurgu yapan Nurdoğan, Ramazan ayında da bir dizi faaliyette bulunacaklarını vurguladı. İYC Şube Başkanı Nurdoğan, Cemiyet olarak amaçlarının Türkiye'nin en temel ihtiyacı olan milli ve manevi değerlerine bağlı, kaliteli bir eğitimle donatılmış, ilim ve irfan sahibi yeni nesiller yetiştirmek olduğuna dikkat çekti. Geleceğe en büyük yatırımı gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi olarak gördüklerini ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nurdoğan, toplumun farklı kesimlerine de ulaşmayı hedeflerini sözlerine ekledi.