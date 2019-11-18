ARA TATiL RENKLi GEÇECEK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl genelinde okul öncesinde 5 bin 906, temel eğitimde 47 bin 264, ortaöğretimde 20 bin 475 olmak üzere toplam 73 bin 645 öğrencinin 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapmak üzere, tatile girdiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri de dikkate alınarak ara tatilde '’yaparak, yaşayarak’ öğrenmelerini temin etmek amacıyla Müdürlüğümüzce 49 öğrenci etkinliği planlanmıştır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ogretmen.meb.gov.tr/ara-tatil.html adresinden ilimizde yapılacak öğrenci etkinliklerine ulaşabileceklerdir. İlimizden başka ile gidecek olan öğrencilerimiz gittikleri ilin etkinliklerine de katılabileceklerdir’’ dedi.