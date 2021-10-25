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Ara elaman yetişiyor

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgan, ‘’Başarılı olan öğrencilerimiz mezun olur olmaz otelde işe başlamaktadırlar. Okulumuzun öğrencilere iş sağlamada hiçbir engeli yok. İş yeri açma belgesiyle mezun olan öğrencilerimiz kendi işini de kurabilmekte’’ dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:22
Ara elaman yetişiyor

Yozgat'ta turizm sektörüne ara elaman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, sektör içinde mutlaka iş buluyor. Okulda kat hizmetleri ve yiyecek içecek dalında eğitim alan öğrenciler, mezun olmadan, staj gördükleri oteller başta olmak üzere turizm bölgelerindeki otellerden iş teklifli alıyor. Uygulama oteli ve restoran hizmeti veren okulda eğitim alan öğrenciler, okula başladıklarında döner sermayeden aldıkları ücretle de harçlıklarını çıkartıyor. Okulun müdürü Elif Tumgan, okulun en büyük özelliğinin turizm sektörüne ara elaman yetiştirmek olduğunu söyledi. Tumgan, mezun olan öğrencilerin isterlerse üniversite hayatına devam edebildiği gibi hemen işe başlayıp hayata atılabildiklerini belirtti. Okulda 147 öğrenci ile eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Tumgan, "Okulumuz 2019 yılında proje okulu olmuştu. Bakanlığımızın belirlediği otel zincirlerinden biriyle protokol imzalamış bir okuluz. Bu oteller öğrencilerimize puan ortalamasına göre burs vermekte. Öğrencilerimiz buralarda hem staj yapmakta hem de başarılı olanlar mezun olur olmaz otelde işe başlamakta. Bugün hem turizmin önemini hem de işsizliği göz önüne alırsak çok iyi bir istihdam alanı oluşturan bir okuluz" dedi. Tumgan, öğrencilerin daha mezun olmadan iş bulma imkanını yakaladığına dikkati çekerek, "Bugünün şartlarında asgari ücretin bir buçuk katı ile işe başlayabiliyorlar. Bu yıl 42 öğrencimizden 29'u işe başladı. Okulumuz aynı zamanda döner sermayeli bir okul. Otel ve restoran hizmeti vermekteyiz. Öğrencilerimiz döner sermayeden ücret alıyor ve daha öğrenciyken para kazanıyor. Okulumuzun öğrencilere iş sağlamada hiçbir engeli yok. İş yeri açma belgesiyle mezun olan öğrencilerimiz kendi işini de kurabilmekte" ifadelerini kullandı. Konaklama ve servis hizmetleri alanında eğitim alan 12. sınıf öğrencisi Rümeysa Özdemir de mezun olduktan sonra staj yaptığı otelde çalışmayı düşündüğünü ifade ederek, "Otelden müdürümüzü arıyorlar, bize iş teklifi geliyor. Okul bitince oraya gidip çalışacağım. Üniversite okumadan bile işe sahip olabiliyoruz" diye konuştu. (Ömer Ertuğrul/aa)

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