Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul- veli işbirliğiyle anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılması amacıyla hazırladığı Anneler Okulda Projesi pazartesi gününden itibaren uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, ilkokul, anaokulu, bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda uygulanacak. Yapılan duyuruda, çocukların kişilik gelişimlerinde annelerin çok önemli bir yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçek olduğu hatırlatıldı. Çocukların ilk önce ailede temel karakteristik özelliklerini kazandığına vurgu yapılarak, ‘’Okulda ise akranlarıyla olan iletişimi neticesinde gelişimini devam ettirir. Çocuklarımızın gerek akademik gelişim gerek sosyal gelişimlerinin anneleriyle iletişim düzeyleri artıkça olumlu etkilendiği bilinmektedir. Proje kapsamında, Annemle Çektiğim Fotoğraflar, Annemle Benim Elim, Anne-Çocuk film Günleri, Annemle Hikaye Yazıyorum, Annemle Kitap Okuyorum, Annemle Kursa Gidiyorum, Annemle Büyüklerimi ziyaret Ediyorum, Annemle Şiir Yazıyorum, Annemle Mektup Yazıyorum, Annemle Yürüyorum faaliyet başlıklarında etkinlikler yapılacaktır’’ denildi.