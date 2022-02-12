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Anneler Okulda

Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesinin alt projelerinden olan Anneler Okulda Projesi devam ediyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:34
Anneler Okulda

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulveli işbirliğinin ve anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılması ve annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla ilkokullar, anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda yürütülen Anneler Okulda Projesi kapsamında Ocak ayında yapılan ‘Stemle Geri Dönüşüm’ temalı etkinlikler devam ediyor. Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin anneleriyle olan iletişim düzeyleri artıkça olumlu etkilendiğinin bilindiğini söyleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anneler Okulda projesi ile anne-çocuk iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Projeye Ocak ayında yapılan ‘Stemle Geri Dönüşüm’ temalı etkinlikle devam edildiğini dile getiren Yazıcı, ‘’Velilerimiz evde kullanılmayan şişe, ip, çorap, tişört gibi malzemelerle hazırladıkları ürünleri okullarımızda sergilediler. Annelerin evden getirdiği kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürülerek oyuncak ve dekoratif ürünler haline getirip yeniden kullanılır hale getiren öğrenciler, geri dönüştürdükleri ürünleri bir hafta boyunca okullarımızda sergilediler’’ diye konuştu. Yazıcı, Anneler Okulda Projesi’nin Şubat ayında ‘Annem Beni Ne kadar Tanır’ temalı etkinlikle devam edeceğini vurgulayarak, projeye destek veren annelere ve öğrencilere teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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