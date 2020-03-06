Anneler de okulda

Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Çocuğumu Önemsiyorum Onunla Öğreniyorum’ Projesi kapsamında, ders zili veliler için de çaldı. Öğrenciler ile birlikte derse giren velileri, okulu, öğretmenleri ve çocuklarını gözlemleme imkanı buldu. Saraykent Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okuyan Anneler Okuyan Nesiller’ projesine 11 veli katıldı. Öğrenci velisi anneler, ‘Dijital Dünyada E-beveyn Olmak’ adlı kitap ile tanıştı. Proje yürütücüleri Ayşe Güneş ve Aslı Zeynep Zafer, projeye dahil olan öğretmenlerle bir araya gelip, kitap okudu.