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Anlamlı ziyaret

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama merkezinde eğitim gören engellileri ziyaret etti.

Anlamlı ziyaret

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama merkezinde eğitim gören engellileri ziyaret etti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Anlamlı ziyaret

Engelliler haftası kapsında Gençlik Merkezleri liderleri ile gönüllüler çeşitli etkinlikler ile engelliler ile vakit geçirmeye devam ediyorlar. Son olarak Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama merkezinde eğitim gören engellilerini ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü öğrenciler engelliler ile çeşitli oyunlar oynadıktan sonra günün anısına el baskısı yaptılar.

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