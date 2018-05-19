Anlamlı ziyaret

Engelliler haftası kapsında Gençlik Merkezleri liderleri ile gönüllüler çeşitli etkinlikler ile engelliler ile vakit geçirmeye devam ediyorlar. Son olarak Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama merkezinde eğitim gören engellilerini ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü öğrenciler engelliler ile çeşitli oyunlar oynadıktan sonra günün anısına el baskısı yaptılar.