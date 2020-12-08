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Anlamlı davranış

Sorgun ilçesinde bir öğretmen, uzaktan eğitim alan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin ederek, teslim etti. Öğretmenin örnek davranışı takdirle karşılandı.

08 Aralık 2020 Salı 00:39
Anlamlı davranış

SORGUN Keser Şehit Mehmet Ünal İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Bükre Alsancak, örnek bir çalışmaya imza attı. Öğretmen Alsancak, 5. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine kendi imkânları ile destek olabilmek, eğitim öğretimine katkıda bulana bilmek adına öğrencilerine tablet, ders kitapları ve okuma kitapları hediye etti. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Öğretmen Bükre Alsancak’a örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Anlamlı Davranış
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