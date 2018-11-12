ANLAMLI ÇALIŞMA

Atık malzemeler boyandı, kitap raflarına dönüştürüldü. Öğrenciler, kendi imkanları doğrultusunda getirdikleri atık malzemelerle okuma köşesi oluşturdu. Yapılan çalışmalar akabinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esra İnce ile birlikte kitap okuyan öğrenciler, diğer arkadaşlarına da olumlu bir örnek oluşturdu. Öğretmen İnce, özellikle öğrencilerin kendi çalışmaları ile yapılan bu köşenin tüm öğrencilerin okuma şevkini arttırdığını söyledi. İnce, ‘’Böylelikle öğrenciler motivasyon açısından üst seviyelere gelip, kendi emek ve çabalarının karşılığı olarak kitap okumayı daha da sevmeye başladı’’ dedi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, böylesine olumlu örneklerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esra İnce’ye teşekkür etti.