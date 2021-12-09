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Anasınıfı heyecanı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bakanlığın üst politika metinlerindeki hedefler doğrultusunda okul öncesinde okula erişimi artırma konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:36
Anasınıfı heyecanı

Yozgat Merkez Agah Efendi İlk ve Ortaokulunda Anasınıfı açılışını gerçekleştiren Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul öncesi dönemin, gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, çocuğun yakın çevresinden en çok etkilendiği ve her türlü öğrenmeye açık olduğu, bir dönemi içerdiğini kaydetti. Yazıcı, ‘’Okul öncesi çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor gelişimleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda okul öncesi eğitimi alan çocukların ileriki yıllarında ve okul hayatlarında daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımız bu kapsamda öncelikli olarak Kasım ayında bin 500 olmak üzere 2. dönem başına kadar en az 5 bin ana sınıfı açmayı hedeflemiştir’’ dedi. Yazıcı, Yozgat’ta mevcut derslikler üzerine kasım ayında toplam 79 yeni anasınıfı açıldığını, bu sınıfların küçük onarımlarının yapıldığını aktardı. Yazıcı, ‘’Donatım malzemeleri Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilmeye başlamıştır. İlimiz genelinde 436 şubede 6 bin 641 yavrumuza eğitim öğretim verilmekte olup, 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 80'dir. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımız politikaları gereği ilimiz genelin de ihtiyaç olan her yere anasınıfı açmaya devam etmekteyiz. Hedefimiz beş yaş grubu başta olmak üzere okul öncesindeki okullaşma oranımızı yüzde 100'e çıkarmaktır’’ ifadelerini kullandı.

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