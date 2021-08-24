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Anasınıfı hazır

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bir ilkokula hayırsever desteği ile Anasınıfı oluşturuldu.

24 Ağustos 2021 Salı 00:04
Anasınıfı hazır

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Azapbaşlı Şehit H. Basri Kayaaltı İlköğretim Kurumu öğretmenlerinden Fatma Demirtaş'ın girişimleri sonucunda, İstanbul'dan hayırsever Nalan Hanım ile beraberinde bulunan birkaç ailenin de destekleriyle okulun anasınıfı malzemeleri temin edildiğini duyurdu. Açıklamada, ‘’Girişimlerinden dolayı başta değerli öğretmenimiz Fatma Demirtaş olmak üzere hayırsever vatandaşlarımızı ve okul idarecimiz Gökhan Özkan’ı kutlar, örnek çalışmalarının devamını dileriz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Anasınıfı Hazır
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