Anaokulu yapımına onay

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Merkezi ve Sorgun İlçesi olmak üzere 4 derslikli 2 Anaokulu yapımı kararlaştırıldığını hatırlattı. Yazıcı, Anaokulu binalarının ihalesinin yapıldığını aktardı. Yazıcı, ‘’Merkeze yapılacak Anaokulu ile Sorgun ilçemize yapılacak olan Anaokulumuz için toplamda 8 milyon 408 bin lira bedelle sözleşme imzalanmış olup, yer teslimi safhasına gelinmiştir. Yapımına başlanacak olan Anaokullarımızın Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler, başta devlet ricalimiz olmak üzere emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.