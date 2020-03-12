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Anaokulu cıvıl cıvıl

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Yeşilyurt Anaokulu ve ilkokulunu ziyaret etti.

12 Mart 2020 Perşembe 03:00
Anaokulu cıvıl cıvıl

Kaya, öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile tanışarak, eğitim-öğretim ile ilgili sohbet etti. Kaya, "Okullarımız ile ilgili olarak bilgi almak, karşılaşılan sorunları varsa noksanlıkları yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla okullarımız personelleri ile bir araya geldik. Okul yönetimleri ve öğretmenlerimizin isteklerini dinleyerek, beyan edilen istekleri mevcut imkânlar ölçüsünde en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız" dedi. Kaya, yönetici ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi, geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmelerini istedi. Kaya, ‘’Onlara kendi çocuğunuz gibi davranın ilgilenin. Her şeyin başı sevgidir. Sevgi ile öğrenciye yaklaşırsak açamayacağımız kapı yoktur. Derse ilgisiz öğrencilerin velileri ile daha çok diyalog halinde olun o öğrenciyi başarılı kılın. Çocuklarımız iyi yetişmeli bunun yanında da çocuklarımıza dürüstlük, doğruluk gibi değerlerimizi de öğretelim" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Anaokulu Cıvıl Cıvıl
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