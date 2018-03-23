ANALARIN AZMi

Yozgat il genelinde seferberlik kapsamında açılan kurslara 2 bin 370 kursiyerin devam ettiği belirtildi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara 203 kursiyerin devam ettiği kaydedildi. İl genelinde ise kurslara 2 bin 156 kadın, 215 erkek kursiyerin katıldığı bildirildi. Yaşları 52 ila 80 arasında değişen kursiyerler ilk kez okuma ve yazmanın mutluluğunu yaşıyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Valisi Yurtnaç, ‘’Okuma yazma kursları halk eğitim merkezleri bünyesinde vardı ama farkındalık oluşturuldu. Bu farkındalıkla da il genelinde bir çalışma yaptık. Binin üzerinde okuma yazmaya gelen vatandaşlarımız var. Biz bunları zaman içerisinde destekleyeceğiz. Burada 80 yaşından 25 şaşına kadar özellikle kadınlarımız arasında okuma yazma bilmeyenler var. Bunların şiddetle üzerine gitmemiz lazım. Kendini rahatlıkla ifade etmeleri gerekiyor. Bunlar bir birey, oy veriyorlar bilinçli bir şekilde yaşamaları lazım. Onlara elimizden geleni yapacağız ve onların içerisinde de en başarılı olanları sürecin sonunda da ödüllendireceğiz. Bu çalışmalarımız ileride de devam edecek” dedi.

Kursun en yaşlısı 80 yaşındaki Ayşe Irkıtala, “Okuyup yazmak çok güzel, tarif edemem. Gittiğimiz yerleri tanıyoruz kimseye ihtiyacım olmuyor. Ben okuyordum ama babam okutmadı. Bize bu imkanı verdiği için devletimize teşekkür ediyorum. Okumanın yaşı yok 80 yaşındayım. Herkese de tavsiye ederim mutluyum. Keşke daha önce okuyup yazsaydım” diye konuştu.