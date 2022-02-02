ANADOLU’NUN HOLLYWOOD’U

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-Tv Programcılığından 6 öğrenci Erasmus kapsamında Romanya’ya gitti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin en çok eresmus programı kapsamında yurt dışına en çok öğrenci gönderen bölümü olan Meslek Yüksek Okulu Radyo-Tv Programcılığı Ocak ayı içerisinde 6 öğrencisini daha Romanya’ya gönderdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, sadece ocak ayı içerisinde 6 öğrencisini Erasmus ile Romanya'ya gönderdiklerini söyledi. Bu zamana kadar Radyo TV programından 20’ye yakın öğrencinin Avrupa ülkelerine gittiğini ve 30’a yakınının ise Youth Pass belgesi aldığını dile getiren Kalaycı, ‘’Gençler orada ülkemizi ve üniversitemizi temsil ediyor. Çok mutlu ve gururluyum. Radyo TV programı olarak Üniversitemizin Erasmus biriminden daha fazla yani üniversitemiz geneline göre daha çok genci Avrupa fırsatları ile tanıştırmanın mutluluğunu duyuyorum. Üstelik tüm bu projeler için ne üniversitemiz ne de öğrencilerimiz herhangi bir harcama yapmıyor. Bir bölüm düşünün; dünyayı gezen, uluslararası ödüller alan, uygulama dersleri ile birçok üniversitenin ilgili bölümlerine örnek olan. Kısacası, Anadolu'nun tam ortasından doğan bir Hollywood’’ dedi.

BÜKREŞTE BULUŞTULAR

Öte yandan Erasmus kapsamında Romanya’da iki farklı şehirde bulunan öğrenciler Bükreş’te buluşum Atatürk anıtını ziyaret ettiler. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, Romanya'da iki farklı şehirde Erasmus projesinde çalışan öğrencilerinin Bükreş'te buluştuğunu belirtti. Türkiye’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ziyaret ettiklerini dile getiren Kalaycı, ‘’Bir hoca olarak ne büyük gurur! Çalışan, üreten, deneyimleyen; değerlerine bağlı ve saygılı Türk gençleri! Tebrik ediyorum gençler! Dünyanın her yerinde saygı ile anılan ve heykelleri dikilen Atanızı unutmayın, unutturmayın. Fikirlerini yaşatın, gelişin, ilerleyin’’ dedi.