Anadolu Meslek Lisesi üretti

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürüne teşekkür belgesi verdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2019 yılının 10 ayında gerçekleştirilen üretimden sağlanan gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 arttığına dikkat çekildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğu kaydedildi. Ankara'da 10 ayda yaklaşık 20 milyon, Antalya'da 14 milyon ve Hatay'da 11 milyon liralık üretim gerçekleştiği bildirildi. Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de en çok üretim yapan 20 meslek lisesi arasına girip, idarecilerine teşekkür belgesi verildi.