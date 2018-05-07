Anadolu Lisesi’nden sanatsal etkinlik

Kültür Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen etkinliğe Okul Müdürü Adil Arslan, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Yozgat’ın eğitim-öğretim alanındaki başarılı okullarından Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi, kültürel ve sosyal etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Değerler eğitimi, sportif etkinliklerin yanı sıra, kültürel ve sosyal etkinlikler içerisinde de yer alan öğrenciler, donanımlarını artırarak okullarından mezun oluyor. Bu kapsamda gerçekleşen şiir ve müzik dinletisinde okulun yetenekli öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi, bazı öğrenciler ise şiirler seslendirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Adil Arslan da öğrencileriyle birlikte şiir seslendirdi. Program okul korosunun seslendirdi Halk Müziği eserleriyle son buldu.



