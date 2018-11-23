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Anadolu Lisesi belgelendi

YOZGAT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından OHSAS 18001 belgesi ile akredite edildi.

Anadolu Lisesi belgelendi

YOZGAT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından OHSAS 18001 belgesi ile akredite edildi.

23 Kasım 2018 Cuma 07:25
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Anadolu Lisesi belgelendi

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Korkmazyürek, okul olarak eğitim-öğretim ortamlarındaki standartlarını yükselterek iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sürdürülebilir kılmak için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında yer alan planlama, uygulama ve işletme, kontrol ve yönetimin gözden geçirilmesi başlıkları altındaki şartlarını başarıyla yerine getirerek belgeyi almaya hak kazandıklarını söyledi. Okuldaki öğrencilerin ve çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliğinin ön görmüş olduğu yüksek standartları sağlayabilmek için 2007 yılında başlatmış oldukları iyileştirme sürecinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edindiklerini ifade eden Korkmazyürek, "İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmalarımızı da bu politika ile uyumlu bir şekilde yerine getirdik. 13-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tetkikçileri tarafından okulumuzda yapılan yerinde denetim sürecini de başarıyla tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve Yozgat’ta bir ilk olması bakımından da önemli olan OHSAS 18001 kriterlerinin okulumuzda bir kurum kültürü haline gelmesinde emeği geçen öğretmen, idareci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Anadolu Lisesi Belgelendi
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